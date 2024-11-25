Yapı Denetim Kuruluşları Birliği Derneği (YDKBD) Çorum Temsilcisi İnşaat Mühendisi Günay Çimen, AK Parti milletvekillerinin imzasıyla TBMM Başkanlığı’na sunulan “Köy Kanunu ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi” ile ilgili açıklamalarda bulundu.

Çimen, “Teklifle, yapı denetim hizmet sözleşmelerinin kurulmaları ve yapı denetim firmalarının görevlendirilmelerine ilişkin düzenleme yapılıyor.

Buna göre, yapı denetim hizmet sözleşmesi bedeline esas inşaat alanı 500 metrekareye kadar olan yapılarda, yapı sahibince belirlenen yapı denetim kuruluşuyla, diğer hizmet sözleşmelerinde ise Bakanlıkça yayımlanacak usul ve esaslara göre o yapı için ildeki faal yapı denetim kuruluşu sayısı da dikkate alınarak elektronik ortamda aynı anda belirlenen en fazla iki yapı denetim kuruluşundan biriyle yapı sahibi arasında yapı denetim hizmet sözleşmesi akdedilebilecek. Sözleşmenin bir sureti taahhütname ekinde ilgili idareye verilecek. Yapı denetim hizmet sözleşmeleri Bakanlıkça belirlenen haller dışında feshedilemeyecek” dedi.

Bu maddenin yasalaşması halinde denetim zafiyeti oluşturacağını kaydeden Çimen, “Dolayısıyla 2019 yılında bakanlığımızın da sıklıkla dile getirdiği yapı müteahhidi ile yapı denetim arasındaki ticari bağın kesilmesi amacıyla ve çok büyük bir konsensus sağlanarak bu sektördeki en büyük sorunlardan biri olan bu ticari bağın denetim zafiyetine sebebiyet verdiği durum bu maddeyle tekrar gündeme gelmiş olacak.

Kesinlikle 500 metrekare altındaki işlerin yapı denetimin müteahhit tarafından seçilmesiyle hizmet alınmasını kabul etmiyoruz, doğru bulmuyoruz. Bu, denetim zafiyeti yaratacaktır” ifadelerini kullandı.

Editör: KEMAL YOLYAPAR