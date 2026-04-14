Şirketten yapılan açıklamaya göre yeni platform, tedarik süreçlerinin tek merkezden, daha hızlı, şeffaf ve verimli şekilde yürütülmesini hedefliyor.

Aktif hale gelen sistem üzerinden onaylı tedarikçiler; açık ilanları görüntüleyebilecek, son teklif tarihlerini takip edebilecek ve tekliflerini doğrudan platform aracılığıyla iletebilecek.

Tedarikçi havuzuna dahil olmak isteyen yerli ve yabancı firmaların ise platformda yer alan Tedarikçi Kayıt Formu üzerinden başvuru yapabileceği bildirildi.

ARCA Savunma yetkilileri, ilk ilanların kısa süre içerisinde platformda yayımlanacağını belirterek, kullanıcıları “https://procurement.arcadefense.com.tr/tr” adresinden sistemi takip etmeye davet etti.

