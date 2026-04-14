Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu’nun katılımlarıyla 16 Nisan Perşembe günü saat 14.00’te gerçekleştirilecek Kırkdilim Tüneli Açılış Töreni öncesi hazırlıklar hız kazandı. Törene ilişkin son durum, Çorum Valisi Ali Çalgan başkanlığında Laçin Kaymakamlığı’nda düzenlenen toplantıda ele alındı.

Toplantının ardından sahaya geçen Vali Çalgan, bölgede yürütülen çalışmaları yerinde inceleyerek yetkililerden bilgi aldı. Açılış öncesi tüm hazırlıkların titizlikle sürdürüldüğü bildirildi.

AK Parti Çorum Milletvekili Oğuzhan Kaya ise yaptığı açıklamada, açılış öncesi hazırlıkların kapsamlı şekilde değerlendirildiğini belirterek, “Toplantı sonrasında sahada yürütülen çalışmaları yerinde inceleyerek son durum hakkında bilgi aldık. Çorum’umuzun ulaşım altyapısına güç katacak bu önemli yatırımın açılışını hep birlikte gerçekleştireceğiz. Şehrimize hayırlı olsun” ifadelerini kullandı.

Toplantıya ayrıca Çorum Belediye Başkanı Halil İbrahim Aşgın, Laçin Kaymakamı Murat Yeşilyurt, Laçin Belediye Başkanı Mustafa Toydemir, AK Parti İl Başkanı Yakup Alar ve Merkez İlçe Başkanı Mustafa Alagöz de katıldı.

Muhabir: SELDA FINDIK