Karakeçili Mahallesi Bayındır 2. Sokak’taki bir apartmanda ikinci katta oturan Ali Rıza G. (47) ile üst katta ikamet eden Emre Z.A.(22) arasında daha önceden de devam eden gürültü yapma nedeniyle tartışma çıktı.

Tartışmanın kavgaya dönüşmesi üzerine Ali Rıza G., eline geçirdiği bıçakla Emre Z.A. ile kavgayı ayırmaya çalışan kardeşi N.A.(16)’yı yaraladı.

Çıkan arbedede Ali Rıza G. de darp sonucu yaralandı.

İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Göğsüne ve koluna aldığı bıçak darbeleriyle ağır yaralanan Emre Z.A. ile kolundan yaralanan kardeşi, sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından Hitit Üniversitesi Erol Olçok Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne kaldırıldı.

Acil serviste tedavi altına alınan Emre Z.A.’nın hayati tehlikesinin sürdüğü, kardeşinin ise tedavisinin ardından müşahede altına alındığı öğrenildi.

Polis ekiplerince gözaltına alınan şüpheli Ali Rıza G. ile eşi Düriye G.(63), hastanedeki tedavilerinin ardından polis merkezi amirliğine götürüldü.

Olayla ilgili soruşturma sürüyor.