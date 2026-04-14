Köy halkından bir heyeti kısa süre önce makamında kabul eden Vali Yardımcısı Nayman, talepleri yerinde görmek için köyü ziyaret edeceğini söylemişti.

Vali Yardımcısı Cengiz Nayman, Yüksek Hızlı Tren Hattı inşaatı hafriyat çalışmaları esnasında canlanan sönümlenmiş asırlık “İncirli Kaynak Suyu”nun köy halkının kullanımına kazandırılacağını söyledi.

Nayman, “Sarimbey Köyü halkı ‘İncirli’ suyundan mutlaka yararlanacaktır. Bunun için yol inşaat çalışmalarını yürüten firmamızın yetkilileri ile irtibat halindeyiz. Ne gerekiyorsa yapılacaktır. İçiniz rahat olsun” dedi.

“MEZARLIK YOLU YENİDEN YAPILACAK”

Vali Yardımcısı Cengiz Nayman, köy halkının talepleri arasında yer alan mezarlık yolunun iyileştirilmesi konusunu olumlu karşıladı. Nayman, “Bu yol mutlaka sağlıklı bir ulaşım için elverişli hale getirilecektir. Köy halkının bu talebi ivedilikle karşılanacaktır” ifadesini kullandı.

“TARİHİ OKUL BİNASI MUAZZAM GÜZELLİKTE”

Cumhuriyet dönemi mimarisini yaşatan ve 1928 eğitim - öğretim yılında açılan tarihi Sarimbey Köyü İlkokul binasını yerinde inceleyen Vali Yardımcısı Cengiz Nayman, burayı “etkileyici” bulduğunu söyledi.

Köy okulunun kapatıldıktan sonra atıl halde kalmasının üzücü olduğuna dikkat çeken Nayman, “Böylesine güzel, muazzam bir yapı halkımızın yararına kullanıma kazandırılabilir. Görüyoruz ki zaman içinde çatı ve kimi yerlerinde tahribat başlamış. Buranın tadilatı büyük bir bütçe gerektirecektir. Ancak çözüm için yollar bulunabilir. Bu sorun uzun vadede ele alınmalı. Kaynak sıkıntısı giderildiği taktirde bu güzel bina inanıyorum ki uzun yıllar halkımıza yine yararlı olacaktır” dedi.

TARİHİ ‘‘ALİ AĞA KONAĞI’’ TADİLAT YAPILABİLİR

Sarimbey Köyü tarihi okul binası, ‘Sığır Yolu’ ve köy içi sokaklarını yerinde inceleyen Vali Yardımcısı Cengiz Naymaz, köy halkının yakın ilgisinden memnun oldu.

Nayman, Köy Kahvesi’nde düzenlenen toplantı öncesi tarihi ‘Ali Ağa Konağı’ hakkında bilgi aldı. Buranın mimari yapısı ve merkezi konumu itibariyle köy konağı olarak aslına uygun şekilde tadilat yapılabileceğine dikkat çekerek, “Mülk sahipleri uygun görür ve buranın devrini yaparlarsa inanıyorum ki buraya daha kolay müdahale edilebilir. Ve kısa sürede Köy Konağı olarak halkın kullanımına kazandırılabilir” dedi.

“SAĞLIK OCAĞI TALEBİNİZİ DEĞERLENDİRECEĞİZ”

Köy halkının isteklerini tek tek dinleyen ve yerinde inceleyen Çorum Vali Yardımcısı Cengiz Nayman, “selektör binası” ilerisindeki yarım kalmış inşaatın tamamlanarak “sağlık ocağı” olarak kullanıma kazandırılması talebini değerlendireceklerini kaydetti. Merkezi bir lokasyona sahip olan Sarimbey Köyü’ndeki Sağlık Ocağı’ndan Çayhatap, Yenice, Serban, Sarışeyh ve Tarhan köylerinin de yararlanabileceğini dikkate alacaklarını söyledi.

CUMHURİYET MEYDANI’NDA HATIRA FOTOGRAFI

Vali Yardımcısı Cengiz Nayman’a Köy Kahvesi’nde İhtiyar Heyeti’nin taleplerini Sarimbey Köyü doğumlu olan Umut Radyo & Umut Haber Gazetesi Genel Yayın Yönetmeni Uğur Çınar sunum yaptı. Vali Yardımcısı Nayman, köy merkezinde bulunan Cumhuriyet Meydanı’nda köy halkı ile günün anısına fotoğraf çektirerek ayrıldı.

Muhabir: Haber Merkezi