Çorum Gençlik ve Spor İl Müdürü Mustafa Demirkıran, Olimpik Yüzme Havuzu Masa Tenisi Salonu'nda devam eden antrenmanları ziyaret etti. Ziyaret sırasında sporcularla masa tenisi oynayan Demirkıran, gençlerle keyifli bir sohbet gerçekleştirdi.

Sporcuların moralini artırmak amacıyla düzenlediği bu ziyarette, Demirkıran, antrenmanların önemine ve gençlerin spora olan ilgisinin büyük bir değer taşıdığına vurgu yaptı. Ayrıca, sporun sadece fiziksel değil, zihinsel gelişime de katkı sağladığını belirterek, başarıların ekip çalışması ve özveriyle geleceğini ifade etti.

Demirkıran, genç sporculara başarılar dileyerek, Çorum’daki spor altyapısının daha da güçlendirileceğini sözlerine ekledi.