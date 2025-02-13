Türkiye Güreş Federasyonu’nun 2025 yılı faaliyet programında yer alan Ahmet Turan Duman U23 Serbest Türkiye Güreş Şampiyonası 11-13 Şubat tarihleri arasında Sivas’ta yapıldı. Ülke genelinden çok sayıda güreşçinin mindere çıktığı şampiyonada Çorum Belediyesi Spor Kulübü’nden Bekir Keser 57 kiloda, Ankara TEDAŞ Kulübü’nden Efe Anıl Al ise 125 kiloda mücadele etti. Çorumlu iki güreşçi sıkletlerinde tüm rakiplerini yenerek Türkiye şampiyonu olarak önemli bir başarıya daha imza attılar.

Öte yandan 86 kiloda mindere çıkan İstanbul Büyükşehir Belediyespor’un Çorumlu güreşçisi Hakan Satılmış ikinci olarak gümüş madalya kazanırken, 97 kiloda Ankara TEDAŞ Kulübü’nün Çorumlu güreşçisi Mücahit Çelik ve Ankara ASKİ Kulübü’nün Çorumlu güreşçisi Rıfat Eren Gıdak ise üçüncü olarak bronz madalyanın sahibi oldular.