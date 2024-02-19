Karakeçili Mahallesi Muhtar Adayı, emekli Öğretmenevi Müdürü, eğitimci Osman Demiral, aza adaylarına ve eşlerine yemek verdi.

Öğretmenevi’nde verdiği yemekte konuşan Osman Demiral, Karakeçili’de 4.250 seçmen bulunduğunu, şu ana kadar bilinen 11 kişinin adaylığını ilan ettiğini belirterek, “Mahalle sakinlerinin birlik ve beraberlik içinde olmaları her şeyin önünde geliyor. Mahallenin tüm sorunlarını bilen biri olarak, bu anlayışla aday oldum. Mahallemin seçmenleri teveccüh gösterirlerse, aza arkadaşlarımla birlikte gece-gündüz demeden çalışacağız” dedi.