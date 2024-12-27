Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı, Türkiye Cumhuriyeti tarihinin en büyük bütçeli ihalesini bugün gerçekleştirecek. Delice-Çorum Hızlı Tren Hattı’nın yapım ihalesi bedeli 80 milyar lira olarak belirlendi.

İhale, bugün saat 10.30’da davet usulüyle yapılacak.

Böylelikle, Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu’nun “ihalenin bu yıl içinde gerçekleşeceği” yolundaki sözü de, AK Parti Çorum teşkilatının ve milletvekillerinin Çorum halkına bu doğrultuda verdikleri sözler de yerine gelmiş olacak.

Edindiğimiz bilgilere göre, projenin öz kaynaklardan gerçekleştirilmesi öngörülüyor.

Başkent Ankara’yı Çorum üzerinden Samsun’a bağlayacak hızlı tren projesi uzun yıllardan beri gündemde bulunuyor. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan da, Çorum’da yaptığı konuşmalarda, bu projenin ilk fırsatta gerçekleştirileceği vaadinde bulunmuştu.

İhaleye 5 firmanın davet edildiği de edinilen bilgiler arasında.

Projede, 120 kilometrelik Delice-Çorum etabına başlanmasının ardından, Çorum-Samsun etabının ihalesi gündeme gelecek.

“Kalkınmaya büyük katkı sağlayacak”

AK Parti Çorum Milletvekilleri Yusuf Ahlatcı ve Oğuzhan Kaya, Delice-Çorum hızlı tren hattının bir aksilik olmadığı takdirde bugün ihale edileceğini belirterek, “Çorum halkı için büyük önem taşıyan bu proje, şehrin kalkınmasına ve ulaşım altyapısının güçlenmesine önemli katkılar sağlayacak.” ifadesini kullandılar.

Süreci yakından takip ettiklerini, Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu ile sürekli irtibat halinde olduklarını ifade eden Milletvekili Ahlatcı ve Kaya, söz verdikleri gibi projenin 2024 bitmeden ihaleye çıktığına dikkat çekerek, Cumhurbaşkanı Erdoğan’a ve Bakan Uraloğlu’na teşekkür ettiler ve “Çorum’umuza hayırlı olsun” dediler.