Çorum İl Defterdar Vekili Erkan Ciğer, Çorum Defterdarlığı Grup Müdürü Sertan Köylü, Çorum Vergi Dairesi Müdürü Ferhat Yüksel, Hasanpaşa Vergi Dairesi Müdürü Osman Aydoğan, Personel ve Diğer Hizmetler Müdür Vekili Ayfer Alacalıoğlu, Muhasebe Müdürü Cavit Mehmet Denizoğlu, Muhakamat Müdür Vekili Alev Aydınlı ve Gelir Yönetimi ve Denetim Müdür Vekili Selami Erkoç, bu yıl 36'ncısı kutlanan Vergi Haftası nedeniyle, Çorum Ticaret ve Sanayi Odası Yönetim Kurulu Başkanı Çetin Başaranhıncal'ı ziyaret ettiler.

Ziyarette Oda Meclisi Üyesi Fikret Tepençelik de hazır bulundu.