İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya'nın paylaştığı bilgilere göre, Emniyet Genel Müdürlüğü İstihbarat Başkanlığı ve Terörle Mücadele Daire Başkanlığı koordinesinde İl Emniyet Müdürlüklerince Adana, Afyonkarahisar, Ankara, Balıkesir, Bingöl, Bolu, Hatay, İstanbul, Kırıkkale, Kilis, Konya, Malatya, Mersin, Muğla, Sakarya, Sivas ve Şanlıurfa'da DEAŞ terör örgütüne yönelik "Gürz-9" operasyona düzenlendi. Son 5 günde düzenlenen operasyonlar sonucu 65 şüpheli yakalandı.

Bakan Yerlikaya, yaptığı paylaşımda terörle mücadelede kararlılık vurgusu yaparak, “Aziz milletimizin bilmesini isterim ki son terörist etkisiz hale getirilinceye kadar sizlerin duası ve desteği ile durmadan, duraksamadan mücadele edeceğiz” ifadelerine yer verdi.

Editör: İHA AJANS