Ahmet Davutoğlu, Gelecek Partisi Çorum İl Başkanlığınca kentteki bir restoranda düzenlenen iftar programında yaptığı konuşmada, 31 Mart seçimlerinin bir yerel seçim olduğunu ve adaylara göre oy kullanılması gerektiğini söyledi.

31 Mart seçimleriyle merkezi yönetimin değişmeyeceğini belirten Ahmet Davutoğlu, "Size gelip istismar ederek, 'Eğer biz kaybedersek Türkiye kaybeder' diyenlere kulak asmayın. 'Size geçen sene yetkiyi verdik, siz orada oturun, Türkiye'yi yönetin ama size bir ders vermem lazım' deyip, bir ders verin. Bu dersi bu seçmen, 1987 seçimlerinde Özal büyük başarı kazandı, 1989 yerel seçimlerinde verdi. 1991 seçimlerinde Doğru Yol ve SHP başarı kazandı, 1994 seçimlerinde Refah Partisi'ne destek verdi. Bir uyarı verelim, şiddetli bir uyarı olsun ki kendilerine çekidüzen versinler. Sizi, seçmenleri çantada keklik görmesinler. Koyun gibi muamele etmesinler seçmenlere." dedi.



Yerel seçimlerde şehrin bir kişiye emanet edildiğini dile getiren Gelecek Partisi Genel Başkanı Davutoğlu, "Yerel seçimde adayların niteliklerine bakılır. Emanet edilecek kişi o şehrin kültürüne vakıf mı, şehrin tozunu, toprağını yutmuş mu, adayın geçmişi, siyasi sicili gibi konulara bakın ve ona göre tercihinizi kullanın. Biz eminiz, en iyi adaylarla halkımızın önüne çıkıyoruz. Farklı bir seçim kararı aldık. Türkiye genelinde girmek yerine belli yerlere odaklandık. Odaklandığımız yerlerden biri de Çorum." diye konuştu.

Ahket Davutoğlu, partililerden Gelecek Partisi Çorum Belediye Başkan adayı İsmail Barış Coşgunsu için destek istedi.

İftar programına Gelecek Partisi Genel Başkan Yardımcısı Çorumlu Rumi Bekiroğlu başta olmak üzere belediye başkan adayı İsmail Barış Coşkunsu ve partililer katıldı.