Okul Sporları Daire Başkanlığı’nın 2024 yılı faaliyet programında yer alan Okullararası Genç Erkekler Dart İl Birinciliği’nde heyecan sona erdi. 20 okuldan 80 sporcunun katılımı ile gerçekleşen Dart İl Birinciliği Olimpik Yüzme Havuzu Dart Salonu’nda yapıldı. Renkli görüntülere sahne olan müsabakalar sonunda İskilip İbni Sina Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi birinci olmayı başarırken, Şehit Emin Güner Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi ikinci, Eti Anadolu Lisesi üçüncü, Osmancık Borsa İstanbul Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi ise dördüncü olarak tamamladı.

Müsabakalar sonunda düzenlenen törenle dereceye giren sporculara madalya, okullara ise kupaları takdim edildi.