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Belediye Başkanı Halil İbrahim Aşgın, Yozgat’ta düzenlenen Türkiye Serbest Güreş Süper Ligi’nde grup ve çeyrek final müsabakaları sonunda yarı finale yükselerek kupa almayı garantileyen Çorum Belediyesi Spor Kulübü Güreş Takımını tebrik etti.

Kendi sosyal medya hesabından, “Darısı Süper Lig şampiyonluğuna” başlığı ile bir açıklama yapan Belediye Başkanı Aşgın, “Türkiye Süper Lig Serbest Güreş Müsabakalarında İlbank’ı 7-3 yenerek yarı finale yükselen Belediye Spor Kulübü Güreş Takımımızı tebrik ediyor, tüm sporcularımızı, teknik heyetimizi ve idarecilerimizi kutluyorum.



14 takım arasından üç büyükşehir ile birlikte şampiyonluk için ter dökecek pehlivanlarımıza üstün başarılar diliyorum. Sırtınız yer görmesin” ifadelerini kullandı.

KUPA

GARANTİ

Yozgat Rıza Kayaalp Spor Salonu’nda düzenlenen Türkiye Serbest Güreş Süper Ligi’nde grup ve çeyrek final müsabakalarında, 4 grupta 14 takım mücadele etti. Grup müsabakaları tek devreli lig statüsüne göre yapılırken, Çorum Belediyesi Spor Kulübü, Ankara ASKİ, Ankara TEDAŞ Spor Kulübü ve İstanbul Sultangazi Belediye ile birlikte A grubunda yer aldı.

Ankara TEDAŞ’ı 7-3, İstanbul Sultangazi Belediye’yi ise 9-1 yenen Çorum Belediyesi Spor Kulübü, Ankara ASKİ’ye 8-2 yenildi. Çorum temsilcisi, bu sonuçların ardından Ankara ASKİ’nin ardından grup ikincisi olarak çeyrek finale yükseldi.

Çeyrek finalde, C grubundan gelen İlbank’ı da 7-3 yenen Çorum Belediyesi yarı finale yükseldi ve kupa almayı garantiledi. Yarı final müsabakalarının yeri ve tarihi önümüzdeki günlerde belli olacak.