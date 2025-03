İYİ Parti'nin 81 il başkanı toplantı yaptı ve ortak açıklamada bulundu.

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu’nun gözaltına alınmasının ardından İyi Parti Genel Başkanı Müsavat Dervişoğlu, 81 il başkanı olağanüstü toplantıya çağrıldı.

Ankara’da gerçekleşen toplantıya İYİ Parti Çorum İl Başkanı Erkan Yıldız da katıldı. Yaklaşık bir saat süren toplantının ardından 81 il başkanı toplantı sonrası ortak açıklamada bulundu.

Yapılan ortak açıklamada; “Büyük Türk Milleti; Bizler, Türk demokrasisinin 150 yılı aşan birikim ve geleneğine yürekten bağlı, Millet iradesini her iradenin üzerinde gören, Hukukun ve demokrasinin, hava gibi, su gibi ihtiyaç olduğu gerçeğini haykıran il başkanları olarak, Siyasi tarihimizin bu kara gününde, İYİ Parti’nin 81 İl Başkanı olarak; Milletimizin iradesiyle seçilen Sayın İmamoğlu’nun, demokrasiyi ve adalet duygusunu yaralayan gözaltı sürecini kınıyoruz.

İyi Parti İl Başkanları olarak; Bugün, TBMM Grup Toplantımızda, Genel Başkanımızın yaptığı hayati ve tarihi uyarıları dikkatle dinledik. Sayın Genel Başkanımızın da ifade ettiği gibi; İYİ Parti, Cumhuriyete, demokrasiye, hukuka, Bunun yanında, toplumsal bir sözleşme olan anayasa ve yasalara bağlı siyaset anlayışıyla, Bu değerlerimiz hilafına atılan ve atılacak her adımın karşısındadır. Bizler Türkiye’nin her köşesinde siyaset yapan İl Başkanları olarak, milletimizin sıkıntıları ve kaygılarının en yakın tanıklarıyız. Ve Türk Milleti büyük zorluklarla mücadele ederken, Sorunları çözmekle görevli iktidar sahiplerinin, şahsi ikballeri ile ilgili hesaplar peşinde olduklarının da en yakın şahitleriyiz.

Bugün İYİ Parti Grup toplantısında, Genel Başkanımız Müsavat Dervişoğlu’nun iktidara uyarısı ve milletimize çağrısını, ülkemizin her köşesine taşıyacağız. İstanbul’da, bu sabah, şafak vakti yaşanan ve darbe dönemlerini aratmayan saçmalığı, il il, ilçe ilçe, sokak sokak milletimize anlatacağız. Türkiye Cumhuriyeti bir hukuk devletidir. Hukuku, adaleti çiğneyen bir iktidar, kendi meşruiyetini de çiğnemiş, hatta sonlandırmış demektir. Türkiye’nin ve Türk Milleti’nin huzurunu hedef alan bu kaos planının karşısında durmaya, Genel Başkanımızın bu uğurda atacağı her adımda, her saniye arkasında ve ardında olmaya devam edeceğiz. Genel Başkanımızın da ifade ettiği gibi; “Cumhuriyet yarışmaktır. Cumhuriyet seçebilmektir. Cumhuriyet hürriyettir.” İyi Parti’nin 81 İl Başkanı olarak milletimize ilan ediyoruz ki; Bu zorbalık karşısında, Genel Başkanımız Müsavat Dervişoğlu gibi dik duracağız. Susmayacağız ! Korkmayacağıız ! Boyun eğmeyeceğiz !” denildi.

