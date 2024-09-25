Olay, saat 11.00 sıralarında Çamkule Mahallesi Fevzi Paşa Caddesi’nde meydana geldi. A.K., 06 FB9 701 plakalı kamyonla toprak boşalttığı sırada damper havada kaldı.

TAMİR ETMEK İÇİN DAMPERİN ALTINA GİRMİŞTİ

Bunun üzerine A.K. de çalıştığı şirketin tamircisini çağırdı. İddiaya göre; Cemal Kök, tamir etmek için kamyonun damperinin altına girdi. Bu sırada aniden kapanan damperin altında kalan Kök, sıkışarak hayatını kaybetti. Cemal Kök'ün cansız bedeni, polisin olay yerindeki incelemesini ardından İzmir Adli Tıp Kurumu morguna gönderildi.

BUGÜN TOPRAĞA VERİLECEK

Çorum'un Alaca ilçesine bağlı Karamahmut köyü nüfusuna kayıtlı olduğu öğrenilen Cemal Kök, İzmir'de Uzundere mezarlığında toprağa verilecek.