Öğretmenlikten emekli Hilal Cihan, sınıf öğretmeni Hicran Ocak ve akademisyen Nihal Temizer’in babası, Sanayi ve Teknoloji İl Müdürü Murat Ocak’ın kayınpederi emekli din görevlisi Bahri Cihan (71) geçtiğimiz günlerde hayatını kaybetmiş, Akşemseddin Camii’ndeki cenaze namazı sonrası ise Ulumezar’da toprağa verilmişti.

Vali Zülkif Dağlı beraberinde İl Müftüsü Şahin Yıldırım ile birlikte Sanayi ve Teknoloji İl Müdürü Murat Ocak’a taziye ziyaretinde bulundu. Çorum Belediye Başkanı Halil İbrahim Aşgın da Murat Ocak’a AK Parti Çorum Milletvekili Yusuf Ahlatcı ile birlikte başsağlığı ziyareti yaptı.

Dağlı, Ahlatcı ve Aşgın merhuma Allah’tan rahmet, aile ve yakınlarına başsağlığı dileklerini ileterek dua okudu.

Editör: Haber Merkezi