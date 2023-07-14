Curling İl Temsilciliği'nin 2023 yılı faaliyet programında yer alan 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü Floor Curling Turnuvası'nda heyecan sona erdi. 5 kadın, 12 karma ve 10 erkek takımı olmak üzere toplam 27 takımın mücadele ettiği özel turnuvada 54 sporcu dereceye girebilmek için ter döktü. Atatürk Spor Salonu'nda İl Temsilcisi Şeyda Topuz önderliğinde gerçekleşen müsabakalar sonunda kadınlarda Kuziler takımı birinci olmayı başarırken, Ey-Cey takımı ikinci, Mavi Melekler üçüncü, Kelebek takımı ise dördüncü oldu. Erkekler kategorisinde ise birincilik kürsüsüne Muhteşem İkili takımı çıkarken, Şimşekler takımı ikinci, Gazipaşa takımı üçüncü, Kartallar ise dördüncü oldu.

Turnuvanın son seansında gerçekleşen karma müsabakaları sonunda ise Kadeş takımı birinci, Adaletin Gücü takımı ikinci, Sevgi Damlaları takımı üçüncü, Ay Işığı takımı dördüncü oldu.

Müsabakalar sonunda düzenlenen törenle dereceye giren takımlara Curling İl Temsilciliği tarafından madalya verildi.