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Hitit Üniversitesi tarafından yapılan açıklamada Cumhuriyetimizin 100. yılı dolayısıyla yarın (27 Ekim 2023 Cuma günü) saat 14.00’te Çorum Meslek Yüksekokulları Kampüsü Ethem Erkoç Konferans Salonu’nda “Cumhuriyet'in 100. Yılında Çorum” konulu panel düzenlendiği bildirildi.

HİTÜ Fen Edebiyat Fakültesi Öğretim Elemanı Öğr. Gör. Canan Uğurdağ’ın moderatörlüğünde düzenlenecek olan panele Yaşayan İnsan Hazineleri Geleceği Aktarılan Mirasın Temsilcileri Ödüllü Metal Sanatçısı Hasan Tuluk, Eğitimci-Yazar Ethem Erkoç ve Muharip Gaziler Derneği Şube Başkanı Muharrem Gül konuşmacı olarak katılacak.