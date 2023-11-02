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Meslek Yüksekokulları Kampüsü Ethem Erkoç Konferans Salonunda düzenlenen panelde metal sanatçısı Hasan Tuluk, Eğitimci-Yazar Ethem Erkoç, Muharip Gaziler Derneği Çorum Şube Başkanı Muharrem Gül konuşmacı olarak yer aldı.

Panelin açılış konuşmasını yapan Hitit Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Ali Osman Öztürk, “Nice badireler, nice kahramanlıklar ve tabi ki nice şehitlerin kanı, gazilerimizin onurlu mücadelesiyle dünyaya damga vuran bir kurtuluş zaferinin sonucuyla kurulmuş Cumhuriyetimizin 100. yılını kutluyoruz. Ne mutlu bize, ne mutlu Türkiye’ye, ne mutlu geleceğin gençliğine” dedi.



Tüm Türkiye’de Cumhuriyet’in 100. Yılını kutlamak üzere pek çok etkinlik gerçekleştirildiğini ifade eden Rektör Prof. Dr. Öztürk, Hitit Üniversitesinin de çok sayıda etkinliğe imza attığını ve bu anlamlı faaliyetlerin yılsonuna kadar devam edeceğini açıkladı.

“Geçmişten geleceğe, maziden atiye köprüler kurmak, Cumhuriyetimizin o kuruluş dönemi mücadelelerini ve kuruluşuyla beraber geçirdiğimiz onurlu yüzyılın anısını, hatırasını hiçbir zaman unutmayacağız ve kıymetini bileceğiz” diyen Öztürk, “Cumhuriyetimizin, kurtuluşumuzun ve bu toprakları bizlere emanet eden ecdadımızın hatırasını her zaman yâd edeceğiz. Aziz vatanımızı ve Cumhuriyetimizi bizlere emanet eden ecdadımıza, başta Gazi Mustafa Kemal Atatürk olmak üzere sonsuz şükranlarımızı arz ediyor ve halen hayatta olan gazilerimize de Allah’tan sağlık sıhhat ve afiyet diliyorum” ifadelerini kullandı.



Çorum Belediye Başkanı Dr. Halil İbrahim Aşgın da, Cumhuriyet’in bütün mazlumlara kucak açmış bir milletin son kalesi olduğunu vurgulayarak şöyle devam etti; “Türkiye Cumhuriyeti Devleti yeryüzündeki her hangi bir devlet değil. Tarih boyunca şanlı milletimizin destanlar yazdığı, tüm mazlumlara kucak açtığı çok özel, kudretli bir devlettir. Bu anlamda biz milletimizle de, devletimizle de çok büyük gurur duyuyoruz. Sadece Cumhuriyetimizin değil, gözü bizim milletimize ve devletimize bakan, yüreği bizden yana olan 15 Temmuzlarda bu son kale düşmesin diye dua eden tüm milletlerin Cumhuriyet Bayramı kutlu olsun.”

Çorum Vali Yardımcısı Tamer Orhan ise Cumhuriyet’in 100. Yılını kutlamanın mutluluğu içinde olduklarını dile getirerek “Milletin azim ve kararıyla, milletin istikbali nasıl kurtulduysa, bundan sonra da nice yüzyıllarda sizin azim ve kararlılığınızla çalışkanlığınızla olacak. Bunu bilerek, isteyerek, gayret ederek çalışırsak inşallah Türkiye Yüzyılı dediğimiz yüzyılda tüm dünyaya örnek olacak, dünyanın ilk 10 sıralamasında yer alacak şekilde Cumhuriyetimizin ikinci yüzyılını başlatıyoruz. Hepinizin Cumhuriyet Bayramı’nı kutluyor, nice yüzyıllara diyorum” ifadelerini kullandı.

Metal sanatçısı Hasan Tuluk'un sanatla geçen ömrünü başta çocukluk hatıralarından yola çıkarak anlattığı panelde, yurt içi ve yurt dışında gerçekleştirdiği sergilerde yaşadıklarından örnekler verdi. Tuluk, kültür, edebiyat, gelenek ve dil konularından hareketle de bazı hususlara değindi.

Eğitimci - yazar Ethem Erkoç ise eğitim temasına değinerek Çorum'da sürdürdüğü öğretmenlik ve yazarlık hayatında yaşadıklarını katılımcılarla paylaştı.

Muharip Gaziler Derneği Muharrem Gül de 1974 Kıbrıs Barış Harekatı’nda jandarma komando olarak yaşadığı olayları örnekler vererek anlattı.

(Muhammed Muttalip Yalçın)