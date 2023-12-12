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Ankara Hacı Bayram Veli Üniversitesi Farabi Salonu’nda yapılan sempozyumu Genel Merkezi İstanbul’da bulunan Türk Kadın Akademisyenler Birliği TÜRKKAB (Ankara İl Temsilciliği)ve Ankara HBV Üniversitesi (Kadın ve Aile Çalışmaları Uygulama ve Araştırma Merkezi) işbirliği ve Keçiören Belediyesi’nin katkıları ile organize edildi.

Etkinliğe Türkiye’nin birçok ilindeki üniversitelerden kadın akademisyenler, alanlarında öne çıkmış eğitimci, sporcu ve sanatçı kadınlar ve kadın siyasetçiler iştirak etti. Türk Kadın Akademisyenler Birliği TÜRKKAB Çorum İl Temsilcisi Öğretim Görevlisi Dr. Ayten Akcan da bu özel güne Hitit Üniversitesi Fen-Edebiyat Fakültesi Türk Dili ve Edebiyatı ve Tarih bölümü öğrencileri ile birlikte katıldı.

Etkinlik Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ün; “Milletimiz güçlü bir millet olmaya azmetmiştir. Bunun gereklerinden biri de kadınlarımızın her konuda yükselmelerini sağlamaktır. Bundan dolayı kadınlarımız ilim ve fen sahibi olacaklar ve erkeklerin geçtikleri bütün öğretim basamaklarından geçeceklerdir.” sözüyle başlatıldı.



Etkinliğin açılış konuşmasını Türk Kadın Akademisyenler Birliği TÜRKKAB Başkanı Prof. Dr. Mualla Uydu Yücel yaptı. Konuşmasına; önceki etkinlikleri çerçevesinde TÜRKKAB’ı tanıtarak başlayan Prof. Dr. Yücel, 5 Aralık 1934 tarihinin, Türk kadınlarının vatandaşlık haklarının siyasi ve toplumsal anlamda zirve olduğunu, aynı zamanda dünyaya da örnek olduğunu, bu nedenle etkinliğin bugünün yıldönümünde yapıldığını belirtti.

Ardından; AHBVÜ Türk Müziği Devlet Konservatuvarı -İcra Heyeti’nden müzik dinletisi yer aldı. AHBVÜ Kadın ve Aile Çalışmaları Uygulama ve Araştırma Müdürü Doç. Dr. Hatice Koç’un yönettiği “Siyasette Kadın”; Güzel Sanatlar Fak. Dekanı Prof. Dr. Mehtap Bingöl’ün yönettiği “Cumhuriyet ve Kadın Hakları”; Edebiyat Fak. Dekanı Prof.Dr Nurşen Özkul Fındık’ın yönettiği “Yönetim, Akademi ve İş Dünyasında Kadın”; TÜRKKAB Ankara Temsilcisi ve Düzenleme Kurulu Başkanı Edebiyat Fakültesi Öğr. Üyesi Prof. Dr Meşküre Yılmaz’ın yönettiği “Kültür, Sanat ve Sporda Kadın” oturumları il devam eden oturumlara MHP Milletvekili Arzu Erdem, AKP Milletvekili Radiye Sezer Katırcıoğlu, İyi Parti Milletvekili Şenol Sunat, Hukuk Fakültesi Öğr. Üyesi Prof.Dr. Sevgi Gül Akyılmaz ve Doç.Dr. Huriye Reyhan Demirci, Keçiören Belediye Başkan Yardımcısı Sabiha Akdemir, YÖK Kadın Çalışmaları Birimi Kurucusu/ Eski Rektör Prof. Dr. Sezer Komsuoğlu, İş Kadını Süheyla Cebi Karahan, İş Kadını Şöhret Pakiş, FİFA Kokartlı İlk Türk Kadın Hakem Prof. Dr. Lale Orta ve Milli Voleybolcu Başak Koç konuşmacı olarak katıldı.

İlk Kadın Vali Lale Aytaman’ın sağlık sorunları nedeni ile katılamadığı etkinlikte Duayenlere Saygı oturumunda ise Malatya İnönü Üni. Fen-Ed.Fak. Tarih Bl. Başkanı Prof. Dr Neslihan Durak ile Ekonomist, Yazar, Siyasetçi Ülker Güzel birer konuşma yaptı.