Albayrak Caddesi’nde incelemelerde bulunan Belediye Başkanı Halil İbrahim Aşgın esnafla da görüşerek yapılacak çalışmalarla ilgili istişarelerde bulundu. Albayrak Caddesi’nde kaldırımların komple değişeceğini ifade eden Aşgın yeni aydınlatma sistemiyle birlikte caddenin bir cazibe merkezi haline geleceğini dile getirdi.

YEDAŞ ve Türk Telekom firmalarının da cadde üzerinde çalışmalar yapacağını belirten Aşgın “Şehrimizin önemli noktalarından olan Albayrak Caddesi’nde, 19 Ağustos Salı gününden itibaren hummalı bir çalışma başlatıyoruz. Gazi Caddesi ile Alaybey Sokak arasından yer alan kısımda kaldırımları komple yenileyeceğiz. Esnaflarımızdan da gelen talepler doğrultusunda burada yer alan aydınlatma direklerini de artırarak daha aydınlık bir hale getireceğiz. Buraya yapacağımız aydınlatma direkleri de caddemizin ismine uygun olarak Al Bayrak olacak şekilde dizayn ediyoruz.” dedi.

Beraberinde Belediye Başkan Yardımcıları Alper Zahir, Zübeyir Tuncel ve Fen İşleri Müdürü Yunus Emre Bölükbaş ile incelemelerde bulunan Başkan Halil İbrahim Aşgın, Gazi Caddesi yönünden Albayrak İlkokulu’na kadar olan bölgede kaldırımın genişletileceğini araç parklanmasının önüne geçileceğini belirtti.

Aşgın “Albayrak Caddesi ile ilgili esnaflarımızdan gelen talepleri de dinleyerek burada bir çalışma başlatıyoruz. Gazi Caddesi ile Albayrak İlkokulu arasında kalan bölümde kaldırımları genişleterek araç parklanmasının önüne geçeceğiz. Burada yer alan esnaflarımızın işlerini kolaylaştırmak adına yükleme alanları oluşturulacak. Bu sayede esnaflarımız iş yerlerine gelen malzemeleri kolayca taşıyabilecekler” diye konuştu.

“8 EYLÜL’E YETİŞECEK”Belediye Başkanı Aşgın, 8 Eylül’de başlayacak olan 2025-2026 eğitim öğretim yılı öncesinde çalışmaların bitmesi talimatını verdi. Albayrak İlkokulu’nun önünde bulunan kaldırımlarda da çalışma yapılacağını hatırlatan Aşgın “Buradaki esnafımızın okul sezonu öncesinde işlerinin aksamaması ve okula gelecek olan öğrencilerimizi de düşünerek çalışmaları 8 Eylül öncesinde tamamlamak istiyoruz. Burada mesai mefhumu gözetmeksizin gece gündüz çalışacağız ” ifadelerini kullandı.YAYA TRAFİĞİNİ ARTIRACAĞIZAlbayrak Caddesi’nin yeni cazibe merkezi haline gelmesini hedeflediklerini belirten Aşgın “Caddemize yapacağımız kaldırımlarla ilgili esnafımızla ortak karar vereceğiz. Fen İşleri Müdürlüğümüzün yapacağı 2-3 örnek kaldırım çalışmasını beraber değerlendirerek hangisi caddemize daha çok yakışırsa onu yapacağız. Öte yandan şuanda 50 metre aralıklarla olan aydınlatma sistemini de 25 metre aralıklara düşürerek daha aydınlık bir görünüm elde edeceğiz. Albayrak Caddesi’nde yapacağımız çalışmaların ardından yaya trafiğini de artırmak istiyoruz” dedi.ESNAFTAN TEŞEKKÜRAlbayrak Caddesi’nde yapılacak çalışma öncesinde incelemelerde bulunan Belediye Başkanı Halil İbrahim Aşgın’a esnaf teşekkür etti. Yapılacak çalışmalar hakkında Başkan Aşgın’dan bilgi alan Albayrak Caddesi esnafı memnuniyetini dile getirerek başkan Aşgın’a teşekkür etti.Öte yandan cadde bugünden itibaren araç trafiğine kapanacak. Çalışmalar kapsamında asfaltın yenilenmesi, bozuk zeminlerin onarılması, drenaj sistemlerinin elden geçirilmesi ve yol çizgilerinin yenilenmesi de planlanıyor.