Çorum Belediyesi’nin destekleriyle Hitit Üniversitesi Beslenme ve Diyetetik Kulübü tarafından Buhara Kültür Merkezi’nde düzenlenen “Cumhuriyet Sofrası: 101 Yıllık Gelenekten Geleceğe” etkinliği, Türkiye Cumhuriyeti’nin 101. yılını anlamlı bir programla kutladı.

Akademisyenlerin, öğrencilerin ve misafirlerin yoğun katılımıyla gerçekleşen etkinlikte, Çorum’un yöresel lezzetlerinden oluşan özel bir menü sunuldu. 29 Ekim’in anlam ve önemini vurgulayan bu özel etkinlikte, Çorum Belediyesi’nden çeşitli birim müdürleri de katılım gösterdi.

Katılımcılar, geleneksel Çorum mutfağının lezzetleriyle buluşarak unutulmaz bir akşam yaşadı. Program sonunda ise Çorum Belediyesi tarafından hazırlanan ve Şef Aylin Memik’in imzasını taşıyan “Aylin’in Mutfağı’ndan Yöresel Çorum Mutfağı” kitabı, katılımcılara hediye edildi.

Cumhuriyet Sofrası etkinliği, 101 yıllık kültürel mirasımızı gelecek nesillere aktarma amacıyla düzenlenmiş olup büyük beğeni topladı.

Editör: HABER MERKEZİ