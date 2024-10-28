AK Parti Çorum Milletvekili ve TBMM İçişleri Komisyon Üyesi Av. Yusuf Ahlatcı, Cumhuriyet’in kuruluşunun 101. yıl dönümüne ilişkin bir mesaj yayımlayarak, Türk milletinin Kurtuluş Savaşı’yla elde ettiği zaferin Cumhuriyet ile taçlandığını ve bu günü kutlamanın gurur ve coşkusunu yaşadıklarını ifade etti.

19 Mayıs 1919’da Samsun’da başlayan kurtuluş mücadelesinin milletin büyük fedakârlıkları ve eşsiz kahramanlık destanlarıyla dolu bir zaferle sonuçlandığını vurgulayan Ahlatcı, bu zaferin Türk milletine bağımsızlık ve Cumhuriyet gibi değerli miraslar bıraktığını belirtti.

Cumhuriyet’in ilanının millet için en önemli dönüm noktalarından biri olduğuna dikkat çeken Ahlatcı, Cumhuriyet’in bugünlere gelmesinde birlik ve beraberliğin rolünün altını çizdi.

Mesajında, geçmişten devralınan emanetin gelecek nesillere onurla aktarılmasının önemini vurgulayan Ahlatcı, “Cumhuriyetimizi tüm kazanımlarıyla koruyacak, gelecek kuşaklara gurur duyacakları bir ülke bırakmak için el birliğiyle çalışmaya devam edeceğiz” dedi.

“Eşitlik ve hürriyet temeline dayanan büyük bir millet olma iradesiyle kurulan Cumhuriyet hepimizin gözbebeği, yol göstericimizdir” diyen Ahlatcı, “Bizler de Cumhurbaşkanımız ve Genel Başkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan’ın ‘millete efendilik yoktur, hizmet vardır’ sözünü benimseyerek, Cumhuriyet’in yol göstericiliğinde hiçbir ayrım gözetmeden şehrimize ve insanlarımıza en iyi şekilde hizmet etmek için gece gündüz demeden çalışıyoruz.

Bu vesileyle, Cumhuriyetimizin kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve bağımsızlık mücadelesinde yer alan tüm şehit ve gazilerimizi minnetle anarak, Cumhuriyet’in 101. yıl dönümünü coşkuyla kutluyoruz” dedi.

Editör: HABER MERKEZİ