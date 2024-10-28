29 Ekim Cumhuriyet Bayramı nedeniyle bir kutlama mesajı yayınlayan Vali Çalgan, “Büyük Türk Milleti’nin, istiklâl ve istikbâli için vermiş olduğu kurtuluş mücadelesinin zafere ulaşmasının ardından ilan edilen Cumhuriyetimizin 101. yıl dönümünü kutlamanın gururunu ve heyecanını hep birlikte yaşıyoruz” dedi.

Milletin yeniden dirilişinin simgesi, çağdaş bir devlet kurarak tarih sahnesindeki seçkin ve saygın yerini yeniden alışının ifadesi olan Cumhuriyet’in ilan edilmesiyle birlikte ülkenin önünde yeni ufuklar açıldığını belirten Çalgan, Cumhuriyet’in sadece bir yönetim şekli olmadığını, aynı zamanda tarihin en kapsamlı çağdaşlaşma hamlesi olduğunu kaydederek, “Tarihimizin her döneminde ortak bir ruhla mücadele vermiş ecdadımızın bize emanet ettiği bu değerli mirasa sahip çıkmak ve onu korumak en önemli vazifemizdir” ifadelerini kullandı.

Vali Çalgan, Cumhuriyet’in 101. yıldönümü nedeniyle yayınladığı mesajında şu ifadelere yer verdi:

“Milletçe devletimizin bekası, milletimizin refahı için çalışmaya, dünyanın gelişmiş ülkeleri ile her alanda yarışmaya, mazlumların yanında, zalimlerin ve vatan hainlerinin ise karşısında olmaya; milli ve manevi değerlerimizi muhafaza ederek, birlik ve beraberlik içerisinde “Türkiye Yüzyılı” hedefi doğrultusunda Cumhuriyetimizi eğitimden ekonomiye, kültürden bilime her alanda daha ileriye taşımaya ve muasır medeniyetler seviyesinin üzerine çıkarmaya kararlıyız.

Bu duygu ve düşüncelerle, başta Cumhuriyetimizin kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve silah arkadaşları olmak üzere, kanları ile bu toprakları bize vatan yapan aziz şehitlerimizi ve kahraman gazilerimizi rahmet, minnet ve şükranla yâd ediyor, büyük Türk milletinin ve siz kıymetli Çorumlu hemşerilerimin Cumhuriyet Bayramı’nı en içten dileklerimle kutluyorum.”

Editör: Haber Merkezi