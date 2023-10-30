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29 Ekim Cumhuriyet Bayramı ve Türkiye Cumhuriyeti’nin kuruluşunun 100. Yıldönümü nedeni ile Atatürk Anıtı’nda geçtiğimiz Cumartesi günü başlayan coşku Pazar akşamı düzenlenen kabul töreni, fener alayı ve havai fişek gösterisi ile zirveye ulaştı.



Cumhuriyet Bayramı kapsamında Pazar günü saat 19.30’da Atatürk Anıtı’ndan Saat Kulesi’ne, oradan ise Kadeş Barış Meydanı’na kadar fener alayı düzenlendi. Atatürk Anıtı’nda toplanan vatandaşlar açtıkları Türk bayrağı, Atatürk posteri ve meşalelerle Çorum Belediyesi Bandosu eşliğinde Gazi Caddesi’nden Saat Kulesi’ne oradan da Kadeş Barış Meydanı’na kadar fenerlerle yürüdü. Katılımcılar daha sonra burada düzenlenen havai fişek gösterisini ilgiyle izledi. Programa Çorum Belediye Başkanı Halil İbrahim Aşgın da katılarak vatandaşın Cumhuriyet coşkusuna ortak oldu.