Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun; “Sürdürülebilir ve İklim Değişikliğine Dayanıklı bir Gelecek için Yeni Ekonomik İşbirliği Teşkilatı Vizyonu” temasıyla tertiplenecek zirvede, iklim değişikliği, ticaret, ulaştırma ağları ve Teşkilat reformu konuları esas olmak üzere, üye ülkeler arasında iş birliğine dair fikir teatisinde bulunulacağını belirtti.

Altun, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın zirve oturumuna hitap edeceğini, liderlerle görüşmeler gerçekleştireceğini bildirdi. Altun, Zirve'ye üye ülkelerin devlet ve hükümet başkanlarına ilave olarak, aralarında KKTC'nin de olduğu gözlemciler ile uluslararası kuruluşların temsilcilerinin de katılacağını vurguladı.

Muhabir: AA AJANS