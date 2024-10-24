Rusya Federasyonu'na bağlı Tataristan'ın başkenti Kazan'da düzenlenen BRICS zirvesinin bugün son toplantısı gerçekleştiriliyor.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, zirvenin son gününde bir konuşma yaptı. Erdoğan, TUSAŞ'taki terör saldırısına değinerek şunları söyledi:

"Ankara'daki terör eylemi nedeniyle taziyelerini ileten dostlara teşekkür ediyorum. Bu alçakça saldırı, Türkiye'nin terörü bertaraf etme azmini ve kararlılığını daha da perçinlemiştir"

Cumhurbaşkanı Erdoğan ayrıca "BRICS’in, ekonomik büyümeye hizmet ederek daha adil bir küresel düzenin inşaasına eşsiz katkılar sunduğuna inanıyoruz" dedi.

Öte yandan İsrail'in saldırgan tutumunun, hukuk, vicdan başta olmak üzere bütün sınırları aştığını, İsrail'in Gazze'de soykırım uyguladığını söyledi.

PUTİN'DEN BAĞIMSIZ FİLİSTİN MESAJI

Liderler, zirvenin son gününde aile fotoğrafı çekildi. Daha sonra Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin bir konuşma yaptı.

Putin, “Yasa dışı yaptırımlar ve para birimlerinde manipülasyonlar var” dedi.

Konuşmasında Ukrayna savaşına da değinen Putin, Ukrayna’nın Rusya'ya stratejik tehdit oluşturmak için kullanıldığını belirterek, “Bunlar hayalı hedefler. Rusya'ya stratejik bı̇r yenilgi yaşatmaya çalışıyorlar” diye ekledi.

Putin, Gazze'deki çatışmanın ise Lübnan'a sıçradığını, İran ve israil arasındaki çatışmanın Ortadoğu'yu savaşın eşiğine getirdiğini söyledi.

Rus lider, "Ortadoğu'da şiddetin durdurulması gerekli. Çözüm bağımsız bİr Filistin devletinin kurulmasına dayanmalıdır" ifadelerini kullandı.

BRICS, Rusya, Hindistan ve Çin arasındaki toplantılardan doğan ve Batı'ya alternatif oluşturmayı amaçlayan bir ekonomik birlik. Grup, daha sonra Brezilya, Güney Afrika, Mısır, Etiyopya, İran ve Birleşik Arap Emirlikleri'nin de katılımıyla üye sayısını 10'a çıkardı.

ÜYE OLMAYAN ÜLKELERLE TOPLANTI

BRICS'te bugünkü toplantılar, birlik üyesi olmayan ancak ekonomik blokla bağlarını güçlendirmek isteyen ülkeleri kapsıyor.

BRICS organizasyon komitesi, toplantıya 36 ülkenin katılacağını ve aralarında Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın da bulunduğu 22 ülkenin devlet başkanları tarafından temsil edileceğini açıkladı.

Asya, Afrika, Ortadoğu ve Latin Amerika'dan liderlerin yanı sıra çeşitli uluslararası örgütlerin temsilcileri de toplantıya katılıyor.

Putin ayrıca aralarında Filistin Devlet Başkanı Mahmud Abbas ve Birleşmiş Milletler Genel Sekreteri Antonio Guterres'in de bulunduğu çok sayıda ikili görüşme gerçekleştirecek.

Üç günlük zirvenin kapanışını yapmak üzere bir basın toplantısı da düzenleyecek.

KAZAN BİLDİRGESİ KABUL EDİLDİ

Çin Devlet Başkanı Şi Cinping de bugün yaptığı açıklamada, BRICS'e daha fazla küresel güney ülkesinin katılmasını desteklediğini söyledi.

Şi, grubu küresel ekonomik yönetişim sisteminde reform yapılmasına öncülük etmeye çağırdı.

BRICS liderleri dün, zirve sonuçlarını ve Rusya'nın BRICS dönem başkanlığını özetleyen “Kazan Zirvesi Deklarasyonu ”nu kabul etti.

Bildirgede, BRICS ülkelerinin siyaset, güvenlik, ekonomi, finans, kültürel ve beşeri alanlarda işbirliğini geliştirmeye devam edeceği belirtilirken uluslararası düzenin daha adil hale getirilmesi konusunda stratejik ortaklığın güçlendirileceği kaydedildi.

GAZZE VE LÜBNAN'DAKİ DURUM GÜNDEMDE

BRICS ülkeleri, İsrail'in saldırılarının kitlesel sivil ölümler ve yaralanmalar, sivil altyapının yaygın şekilde tahrip edilmesiyle sonuçlanması konusunda derin endişe duyduklarının altını çizdi.

Bildirgede, Gazze Şeridi'nde kapsamlı ve kalıcı bir ateşkesin derhal başlatılması, her iki taraftan yasa dışı olarak tutulan tüm rehinelerin ve tutukluların ön koşulsuz olarak derhal serbest bırakılması ve Gazze Şeridi'ne engelsiz, sürekli ve büyük ölçekli insani yardım ulaştırılması istendi.

İsrail askerlerinin Gazze Şeridi'nden çekilmesi, acil ateşkes sağlanması ve bölgeye insani yardımın artırılması konusundaki girişimlerin BRICS ülkeleri tarafından desteklendiği de bildirgede belirtildi.

BRICS ülkeleri, Lübnan'ın güneyindeki durumla ilgili endişe duyduklarını da ifade etti.

ERDOĞAN-PUTİN GÖRÜŞMESİ

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, dün zirve kapsamında Putin ile bir görüşme gerçekleştirdi.

İletişim Başkanlığından yapılan açıklamada, iki liderin görüşmede iki ülke ilişkileri, Ukrayna-Rusya savaşının seyri, İsrail’in bölgede yayılan saldırıları, bölgesel ve küresel konuları ele aldığı belirtildi.

Erdoğan görüşmede, Türkiye’nin Rusya ile ilişkilerinin güçlenerek geliştiğini ve bunun her alanda devam etmesi için gayretlerin sürdüğünü belirtti.

Ayrıca BRICS ülkelerinin İsrail saldırganlığına karşı durmasının Filistin’in haklı davasına güç katacağını söyleyen Erdoğan, kayıtsız şartsız silah ve mühimmat desteğinin devam ettirilmesinin İsrail'i saldırganlığa teşvik ettiğini söyledi.

Öte yandan Türkiye ile Rusya’nın Suriye konusunda yakın eşgüdümünün tüm tarafların çıkarına olduğunu belirten Cumhurbaşkanı Erdoğan, Türkiye’nin PKK/YPG başta olmak üzere tüm terör örgütleri ile mücadelesinde kararlı olduğunu belirterek, Suriye’nin toprak bütünlüğünü zedeleyen girişimlere birlikte karşı koymanın önemine değindi.