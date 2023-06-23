Cumhur Palabıyık yaklaşan kurban bayramı öncesi yaptığı açıklamada, ayakkabının insanların yaşam kalitesini doğrudan etkileyen ve ayak sağlığının korunması açısından büyük önem taşıyan bir ihtiyaç ürünü olduğuna dikkat çekti.

Çorum’da son zamanlarda kalitesiz ve sağlıksız ayakkabı satıcılarının sayısının hızla arttığının görüldüğünü belirten Palabıyık, sokaklarda ucuz fiyata satılan ürünlerin hem çok kısa ömürlü, hem de sağlıksız olduğunu dile getirdi. Palabıyık, menşei belli olmayan ve sokaklarda rastgele satılan ayakkabıların yapımında kullanılan maddeler kanserojen özelliği taşıdığının altını çizerek, o ayakkabılarda başta ayak mantarı olmak üzere pek çok sağlık sorunu ile insanların karşılaşabileceğini vurguladı.

Cumhur Palabıyık, ayak sağlığının önemli olduğunu ifade eden ve doğru ayakkabı seçimi konusunda yıllardır bu işle meşgul olan mağazaları tercih etmelerini tavsiye etti. Ayrıca sokak satıcılarının kaçak vergi kaydı olmadan, nereden ve ne şekilde temin ettiği bilinmeyen ürünleri satarak haksız kazanç elde ettiğini söyleyen Cumhur Palabıyık, vatandaşların yerli mağazaları tercih ederek, hem ülke ekonomisine katkı sağlayacaklarını, hem de satın aldıkları ürünle ilgili bir sıkıntı yaşadıklarında bir muhatap bulabileceklerini hatırlattı.

Oda Başkanı Palabıyık, belirli bir fiyatın altında ayakkabıyı alırken daha seçici olunması gerektiğini de sözlerine ekledi.