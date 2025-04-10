Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) İl Başkanı Mehmet İhsan Çıplak, Cumhur İttifakı Belediye Meclis üyeleri ve MHP Grup Başkanlığı hakkında yazılı açıklamada bulundu.

MHP İl Başkanı Çıplak, 31 Mart 2024 yerel yönetimler seçiminde Cumhur İttifakı adına meclise girme hakkı kazanan 5 MHP’li meclis üyesinin partilerine yeniden katıldığını duyurdu. Bu kararın normal işleyiş çerçevesinde alındığını ifade eden Mehmet İhsan Çıplak, “MHP, 31 Mart 2024 itibariyle belirlediği duruşunu sürdürmektedir” dedi.

“ÇORUM İÇİN ÇALIŞIYORUZ”

Çorum’da Cumhur İttifakı’nın birlik ve beraberlik içinde hareket ettiğini vurgulayan Çıplak, “Uzun yıllardır, genel başkanlarımızın bizlere verdiği sorumluluk çerçevesinde, teşkilatlarımız ve belediye meclis üyelerimizle birlikte Çorum için çalışıyoruz” diye konuştu.

İttifakın yerel yönetimlerde daha etkin olabilmesi adına yürütülen çalışmalara dikkat çeken MHP İl Başkanı Çıplak, “İlimizdeki vatandaşlarımızın problemlerini çözmek ve ittifakımızın gücünü sahada daha da artırmak için el birliğiyle gayret gösteriyoruz. MHP Çorum İl Başkanlığı olarak her zaman Cumhur İttifakı Çorum Belediyemizin yanındayız” şeklinde konuştu.

“CUMHUR İTTİFAKI

GÜCÜNÜ ARTIRIYOR”

Cumhur İttifakı’nın Çorum’da ki çalışmalarına da değinen MHP İl Başkanı Çıplak, ittifakın gücünü artırarak hizmetlere devam edeceklerini dile getirerek, “Çorum’da Cumhur İttifakı sancağını daha ileriye taşımak ve ilimizdeki vatandaşlarımızın sıkıntılarını çözmek adına birlik içinde çalışmalarımıza devam edeceğiz” ifadelerine yer verdi.

Bu arada MHP’ye geçen meclis üyeleri, Belediye Meclisi’nde grup kurarken, Grup Başkanı olarak ise Arslan Kaynar’ın seçildiği öğrenildi.

Editör: HABER MERKEZİ