Açıklamada şu ifalere yer verildi: “Cumhur İttifakı (Ak Parti-MHP) Belediye Meclis Grubu olarak, Belediye Başkanımız Sn.Dr.Halil İbrahim AŞGIN'a her zaman olduğu gibi, pazarlar konusunda da halkımızın hislerine tercüman olması hasebi ile gösterdiği duyarlılık için teşekkür ediyoruz.

“Çorum halkının menfaatlerini her şeyin üzerinde tutan, dürüstlüğü ve emeği şiar edinen bir yönetim anlayışının temsilcileri olarak, Belediye Başkanımızın Çorum için gösterdiği özverili çalışmalara tam destek veriyoruz.

Son günlerde pazaryerlerinde yaşanan ve birkaç fırsatçının halkımızı mağdur etme girişimleri, tüm Çorumlu hemşehrilerimizin tepkisini çekmiştir. Ancak şunu net olarak belirtmeliyiz ki, Çorum esnafının büyük çoğunluğu dürüst, çalışkan ve halkımızın güvenini hak eden kişilerden oluşmaktadır. Bu vesileyle, işini hakkıyla yapan tüm esnaflarımızı tebrik ediyor, şehrimizin huzuru için verdikleri emeğe teşekkürlerimizi sunuyoruz.

Bazı çevrelerin Belediye Başkanımıza yönelik haksız söylem ve davranışlarını şiddetle kınıyoruz. Bizler, Ak Parti Çorum Belediye Meclis Grubu olarak, halkımızın menfaatlerini korumaya çalışan Belediye Başkanımızın yanında olduğumuzu bir kez daha kamuoyuna beyan ediyor; Çorum halkının haklarını koruma konusundaki kararlılığımızı yineliyoruz.“

Halkımıza reva görülen hiç bir olumsuz hareketin kanunlar ve yönetmelikler çerçevesinde asla cezasız kalmayacağının da bilinmesini saygıyla kamuoyunun dikkatine arz ediyoruz.”

Editör: KEMAL YOLYAPAR