CHP Çorum İl ve Merkez İlçe Örgütü, Kadeş Barış Meydanında düzenlenen bayramlaşma töreninde imza kampanyasının startını verdi.

CHP İl Başkanı Av. Dinçer Solmaz, CHP Genel Başkanı Özgür Özel’in çağrısıyla başlatılan imza kampanyasında 30 milyon imza toplanmasının hedeflendiğini bildirerek, haksız ve hukuksuz bir şekilde tutuklanan İmamoğlu’nun serbest bırakılmasını, erken seçim sandığının da bir an önce halkının önüne getirilmesini istedi.

İmza kampanyası, “Ekrem İmamoğlu'na özgürlük ve erken seçim” başlığıyla duyuruldu.

Çorum’da imza kampanyası başlar başlamaz yoğun destek gördü. Vatandaşlar kampanyaya destek olmak için parti binasını ve stantları ziyaret ediyor.

CHP İl Başkanı Dinçer Solmaz, haksızlığa, hukuksuzluğa, adaletsizliğe dur demek isteyen, geleceğine sahip çıkan, seçme ve seçilme hakkına sahip çıkan, çocuklarının aydınlık geleceğini düşünen herkesi imza kampanyasına destek vermeye davet etti.

Editör: Haber Merkezi