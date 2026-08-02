Çorum Belediyesi, Bahçelievler Mahallesi’nde bulunan Cumartesi Pazarı’nı daha modern ve kullanışlı hale getirmek için kapsamlı bir çalışma başlatıyor. Proje kapsamında pazar alanının üzeri kapatılacak, iç ve çevre düzenlemeleri gerçekleştirilecek.

Bahçelievler Mahallesi’nde hizmet veren Cumartesi Pazarı’nın yenileneceğini açıklayan Belediye Başkanı Halil İbrahim Aşgın, yapılacak olan çalışmalar hakkında yetkililerden bilgi aldı.

Pazarın iç bölümünde ve çevresinde de çeşitli iyileştirmeler yapılarak alanın daha düzenli, güvenli ve konforlu hale getirilmesinin hedeflendiğini kaydeden Başkan Aşgın, Cumartesi Pazarı’nın gerçekleştirilecek düzenlemelerin ardından farklı bir görünüme kavuşacağını belirterek, “Güzeller güzeli Çorum’umuza yakışanı yapmaya devam ediyoruz, elbette aşkla” ifadelerini kullandı.

Muhabir: Haber Merkezi