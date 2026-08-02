Çorum’un sevilen simalarından, Osmancık ilçesinin Kumbaba köyünden, Fadime Özüdoğru’nun eşi, Dr. Uğur Deniz Özüdoğru ile Gülşah’ın babası Hasan Özüdoğru, bir süredir rahatsızlığı nedeniyle Bolu’da tedavi görüyordu.

Hasan Özüdoğru’nun vefatı, ailesi ve sevenlerini derin üzüntü içerisinde bıraktı.

Merhumun cenazesi bugün (2 Ağustos 2026 Pazar günü) saat 15.00’de Kumbaba Köyü mezarlığında toprağa verilecek.

3 YIL ÖNCE EMEKLİ OLMUŞTU

Özüdoğru, Çorum İl Özel İdaresi Tarımsal Hizmetler Müdürlüğü emrinde Ziraat Mühendisi olarak görev yapmakta iken, 36 hizmet yılını doldurarak 17 Temmuz 2023 tarihinde kendi isteği ile emekli olmuştu.

ÇORUM HABER, merhuma Allah’tan rahmet, kederli ailesi ve yakınlarına başsağlığı diler.

Muhabir: SELDA FINDIK