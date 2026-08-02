Saadet Partisi Çorum İl Başkanlığı, İl Başkanı Şuayip Sarı öncülüğünde merkez ve ilçelerde saha çalışmalarını aralıksız sürdürüyor. Teşkilat mensuplarının katılımıyla gerçekleştirilen programlarda vatandaşlarla birebir görüşmeler yapılarak talep ve sorunlar dinleniyor.

Saadet Partisi Genel Başkanı Mahmut Arıkan’ın kısa süre içerisinde Türkiye’nin dört bir yanını ziyaret ederek yoğun programlar gerçekleştirmesi, il ve ilçe teşkilatlarında da motivasyonu üst seviyeye taşıyor. Bu doğrultuda çalışmalarını hız kesmeden sürdüren Çorum İl Başkanlığı; İskilip, Boğazkale, Mecitözü ve birçok ilçede saha programlarına devam ediyor.

Harman döneminin yaşanması nedeniyle çiftçileri de ziyaret eden İl Başkanı Şuayip Sarı, üreticilerin yaşadığı ekonomik sıkıntıları ve talepleri yerinde dinlediklerini belirterek, çözüm önerilerini vatandaşlarla paylaştıklarını ifade etti.

Vatandaşlarla yaptığı görüşmelerde Saadet Partisi’nin “Türkiye Kalkınma Hamlesi” kapsamında hazırladığı 41 mega projeyi de tanıtan Sarı, bu projelerin ülkenin kalkınmasına yönelik kapsamlı çözümler içerdiğini dile getirdi.

Sarı, Saadet Partisi’nin kamuoyu yoklamalarında yükseliş trendini sürdürdüğünü, üye çalışmalarında da son yaklaşık bir yılda en fazla yeni üye kazanan siyasi parti olduklarını ifade etti.

Saha çalışmalarının artarak devam edeceğini belirten İl Başkanı Şuayip Sarı, teşkilatlarının her an seçime hazır olduğunu vurgulayarak, vatandaşlarla buluşmaya ve sorunlara çözüm üretmeye devam edeceklerini söyledi.

Muhabir: KEMAL YOLYAPAR