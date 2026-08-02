Çorum’da bölgenin en büyük işyeri kooperatifi olma özelliğini taşıyan S.S. Zanaatkârlar Küçük Sanayi Sitesi Yapı Kooperatifi yöneticileri, Türkiye Büyük Millet Meclisi’nde AK Parti Çorum Milletvekilleri Av. Yusuf Ahlatcı ve Av. Oğuzhan Kaya’yı ziyaret etti.

S.S. Zanaatkârlar Küçük Sanayi Sitesi Yapı Kooperatifi Başkanı Mustafa Fındıkcı başkanlığındaki heyette, Denetim Kurulu Başkanı Muhammed Fatih Temur, Yönetim Kurulu Başkan Vekili Mehmet Güley, Yönetim Kurulu Üyeleri Yalçın Keşçi ve Alihan İdikut, yüklenici firma yöneticisi Çağrı Yaşar ile kooperatif üyesi Salih Biçer yer aldı.

Kooperatif yöneticileri ilk olarak AK Parti Çorum Milletvekili Av. Yusuf Ahlatcı’yı makamında ziyaret etti. Ardından AK Parti Çorum Milletvekili Av. Oğuzhan Kaya ile TBMM’deki çalışma ofisinde bir araya gelen heyet, yapımı devam eden küçük sanayi sitesi projesinin son durumu, inşaat sürecinde gelinen aşama ve kooperatifin yürüttüğü çalışmalar hakkında kapsamlı bilgi verdi.

AK Parti Çorum Milletvekilleri Av. Yusuf Ahlatcı ve Av. Oğuzhan Kaya ise ziyaretten duydukları memnuniyeti dile getirerek, Çorum esnafı adına büyük önem taşıyan projenin hayata geçirilmesi için gösterilen gayreti takdir ettiklerini söyledi.

Milletvekilleri, Orta Karadeniz’in en büyük işyeri kooperatiflerinden biri olan S.S. Zanaatkârlar Küçük Sanayi Sitesi Yapı Kooperatifi’nin Çorum’un üretim gücüne önemli katkılar sağlayacağını vurgulayarak, esnafın daha modern çalışma alanlarına kavuşmasının hem şehir ekonomisini, hem de istihdamı olumlu yönde etkileyeceğini ifade ettiler.

Muhabir: ÖMÜR SOYTEMİZ