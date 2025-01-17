Çorum Filistin platformu tarafından Hürriyet Meydanı’nda düzenlenen program Kuran tilafeti ile başladı.

Programda konuşan Filistin Platformu Sözcüsü Hüseyin Kılıç, Gazze’nin teslim olmadığını ifade ederek, aylardır beklenen ateşkes anlaşmasının nihayet imzalandığını kaydetti. Kılıç, “Anlaşma İsrail kabinesinde henüz oylanmasa da Gazze’de yaşayan 2 milyonu aşkın insanın 15 aydır yaşadığı büyük savaşın ardından İsrail’in soykırım savaşlarının ardından amacına ulaşamadığını, bu savaşın kazananının Gazzeli şehit ve gaziler olduğunu açıkça ortaya koymuştur.



Direnerek dünyaya nizam verdiler. Siyonizmi afişe ettiler. Batının tek merkezli uygarlık iddiasını çökerttiler. Birleşmiş Milletlerin hükmünü düşürdüler, dünya beşten büyüktür sözünü herkese öğrettiler. Sadece Gazze'de insanların değil, bütün insanlığın öldüğünü gösterdiler. En önemlisi de bütün insanlığa kocaman bir ders verdiler.

Neresinden bakarsanız bakın dünya devletlerini arkasına alan güçlü bir işgal ordusu, Gazze’de hezimete uğradı. Gazze’de ki soykırımın gerekçesi çocuk, kadın, yaşlı demeden bütün insanları öldürmek, vatanını savunan Hamas’ı yok etmektir. Ancak İsrail bu hedeflerini gerçekleştiremedi.



Ahlak ve meşruiyet makyajları döküldü. Dünya insanlıktan çıkmış bir barbar sürüsünün sefaletini izledi. Suratlarına yapışan bu soykırımcı damgayı bütün dünya gördü.

Gazze’de ki bu savaş İsrail’in kendi içinde iç çatışma ve ayrışmalara da neden oldu. İsrail’in Gazze savaşından önce 9 milyon olan nüfusu, bir milyon azaldı. Bir milyon İsrailli korkudan ülkesini terk etti.

İşgal rejimi denize dökülüp haritadan silinene kadar azim ve kararlılıkla Kudüs davasını sürdürmeye devam edeceğiz dedi.

Program Çorum İl Müftü Vekili Baykal’ın duasının ardından sona erdi.