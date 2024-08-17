AK Parti’nin kuruluş yıldönümü kutlamalarında 15 Temmuz döneminin İl Başkanı olan Gelecek Partisi Genel Merkez yöneticilerinden hemşehrimiz Av. Rumi Bekiroğlu’nun isminin anılmamasına da tepki gösteren Coşgunsu, ayrıca Genel Başkan Ahmet Davutoğlu’nun yeniden AK Parti’ye katılacağı yönündeki haberlere de sert çıktı.

Yaşanan olaylarla ilgili yazıyı bir açıklama yapan Gelecek Partisi İl Başkanı İsmail Barış Coşgunsu, AK Partili trollerin kamuoyunu yanıltma peşinde olduğunu da vurguladı.

Coşgunsu açıklamasında şu görüşlere yer verdi: “Gelecek Partisi uzunca bir süredir AKP’li troller ve yandaş basın tarafından yıpratılmak amacı ile âdete borsa misali 1 Mv. AKP’ye geçecek, 7 Mv. AKP’ye geçecek, 3 Mv. AKP’ye geçecek, Gelecek Partisi komple AKP ile birleşecek şeklinde asılsız haberler yapılmakta ve gerek Genelbaşkanımız Ahmet Davutoğlu'nun gerekse Gelecek Partisi Milletvekillerimizin basın demeçleri çarptırılmaktadır. Sürekli söylediğimiz gibi bizler Gelecek Partisini başka bir partiye eklemlenmek için yada lokomotifi olmak için kurmadık. Bu yapılan haberlerin asılsız olduğunu, Partimizin bütün kademelerince dile getirdik.

Bugün birkez daha bu haberlerin asılsız olduğu AKP’ye herhangi bir katılımın olmadığı ve sözlerimizin doğruluğu gün yüzüne çıkmıştır. Şayet bir katılım olacak ise Ak Partiden, Gelecek Partisine olacaktır ve bunu önümüzdeki dönemlerde göreceksiniz. AK Parti, halktan gittikçe kopan, derdi ile dertlenmeyen hatta ellerinden hiç bir şey gelmeyen vekiller ve yöneticiler topluluğuna dönüşmüştür. Ülkemiz her geçen gün özgürlükler, baskılar, yasaklar, yüksek faiz ve enflasyon, ekonomik çöküş ile âdeta yaşanılamaz bir hale gelmiştir. Bunu tek sebebi çeyrek asırlık AKP hükümeti ve tek adam dönemdir.

Bugün Çorum'da da düzenlenen AKP’nin 23.kuruluş yıl dönümü nedeni ile AKP'li Milletvekilleri, Belediye Başkanı ve İl Başkanı tarafından yapılan konuşmalarda; bir çağ kapatıp, bir çağ açtıkları, birlik, dirlik, adalet, kardeşlik bağları, hoşgörü ve tevazü ile toplumun tamamını kucakladıklarından bahsetmişler. Açtıkları bu yeni çağ halkı sefalete ve yoksulluğa, kendilerini sefa süren zenginlere dönüştürmüştür. Bahsettikleri adalet ve hoşgörü kendilerini eleştiren hapse veya göz altına, kendilerini öven ve hizmet edeni yüksek makam ve mevkilere götürmüştür. Bahsettikleri kardeşlik ve tevazu gün gelişte siyasi yol ayrımına girdiklerinde, kendi siyasi dönemlerinin ve ülkenin en çetin sınavını verdiği, lanet terör örgütü fetö ve paralel yapı ile mücadele döneminin, Milletçe 15 Temmuz destanını yazdığımız dönemin AKP İl Başkanı Av. Rumi Bekiroğlu'nu ve dönemini yıllık kapağından çıkartacak kadar hırs, kibir ve ötekileştirme duygusuna dönüşmüştür. Döneminde methiyeler yazdığınız, bugün Gelecek Partisi Genel Başkan Yardımcısı Av. Rumi Bekiroğlu'nun resmini yıllık kapağından çıkartmaları ve çekinceleri bizler için onurdur. Maalesef bizleri üzen bu arkadaşlarımızın dillerinin başka, kalplerinin başka uygulamalarının bam başka oluşudur. Tarih doğru ile yanlışı, kahraman ile haini ve hayırlı işler yapan ile yapmayı yazacaktır.”

Editör: Haber Merkezi