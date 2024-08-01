Amasya Valiliği ve Amasya Belediyesi'nin her yıl geleneksel olarak Kabaoğluz yaylasında düzenlediği Türkiye Geleneksel Güreşler Federasyonu Gençler Karakucak Türkiye Şampiyonası'nda heyecan sona erdi. Ülke genelinden çok sayıda pehlivanların kapıştığı şampiyona sonrası başpehlivanlık güreşleri yapıldı. Baş pehlivanlık güreşlerinde Ömer Faruk Kalender güçlü rakiplerini yenerek finale yükseldi. Finalde kaybederek ikincilik elde ederken, takım halinde ise büyük bir başarıya imza atarak birinci olmayı başardılar.

Şampiyon olan güreşçiler ile beraber Ömer Faruk Kalender, Çorum Yıldızları kulüp başkanı Mehmet Civan birincilik kupasını aldı.

Yıldızlar Karakucak Türkiye şampiyonasında Çorum takımı ikincilik kupasını almıştı. Geleneksel güreşler il temsilcisi Abbas Eker'in özverili, gayretli çalışmalarıyla gençler Türkiye şampiyonasında da yükselişini sürdürdü.

Editör: RIFAT KARA