Kültür ve Turizm Bakanı Nuri Ersoy, Çorum’da bir dizi ziyarette bulundu. AK Parti İl Başkanlığını ziyaretinde gazetecilere açıklamalarda bulunan Ersoy, kültür projeleri hakkında bilgi verdi.

Hitit İmparatorluğunun başkenti Hattuşa'yı ziyaret ettiğini ve incelemelerde bulunduğunu ifade eden Ersoy, Çorum’un çok tarihi marka yerleri, arkeolojik noktaları olduğunu söyledi. AK Parti Çorum Milletvekilleri Oğuzhan Kaya ve Yusuf Ahlatcı ve Vali Zülkif Dağlı ile birlikte yaptıkları gezilerde Çorum’un turizm potansiyelinin nasıl artırabileceği ve mevcut potansiyelinin nasıl üst seviyeye çıkarılabileceği konusunda fikir alışverişlerinde bulunduklarını kaydetti.

Bakan Ersoy, Alacahöyük, Boğazkale, Yazılıkaya, Şapinuva örenyerlerinin Bakanlık tarafından geleceğe miras projesi kapsamına alındığını hatırlatarak konuşmasını şöyle sürdürdü:

“Özellikle yabancı turisti Asyalı turisti hedefliyoruz. Yabancı turistler için nasıl daha cazip hale getirebiliriz. Mümkünse burada konaklama gerektirecek noktaları nasıl oluştururuz bununla ilgili bir ön çalışma yapma fırsatı bulduk. Hem turizm geliştirme ajansımız, hem bakanlığımızın Kültür Varlıkları Genel Müdürlüğüyle birlikte yabancı ziyaretçi rotası oluşturacağız. Yani hem buradan önceki şehirler ve buradan sonraki Çorum'dan sonra devam edecek şehirlerle birleştirip beşli bir turizm rotası halinde kültür turlarının cazibe noktası halinde Çorum'u getirmek için gerekli adımları hızlı bir şekilde atmaya karar verdik.”

Çorum’un kardeş şehri Güney Kore'deki Gimhae’de de bununla ilgili bir çalışma yapıldığını hatırlatan Bakan Ersoy, 220 Hitit eserinin yer aldığı serginin hem Gimhae’de hem Çorum’da açılacağını bildirerek, Çorum’da yapılacak diğer kültür projeleri hakkında bilgi verdi.

İKİZ KONAKLAR KÜTÜPHANE OLUYOR

Kütüphaneler Genel Müdürlüğüyle kentteki ikiz konakların kütüphaneye çevrileceğini ve yine Hasanpaşa'daki il kütüphanesinin hızlı bir şekilde ihale sürecinin başlatılacağını aktaran Ersoy, “Burada büyük bir kütüphaneye ihtiyaç var. Yine İskilip'teki Taş Mektebi restore edilip kütüphaneye çevrilmesi kararlarını da bugün aldık. İnşallah bundan sonra hızlı bir şekilde aldığımız kararları uygulamaya geçeceğiz. Her fırsatta da artık Çorum'a gelip bu gelişmeleri yerinde izleyeceğiz.” dedi.

SADECE ÖREN YERLERİ DEĞİL, KENT MERKEZİ DE HAREKETLENDİRİLECEK

Çorum'un turizm potansiyelinin tamamıyla ilgili bir master plan çalışması yapacaklarını vurgulayan Bakan Ersoy, “Çorum’u turistlerin birkaç saatte gezip çıkabileceği bir şehir olmaktan çıkarıp, en az bir gece konaklamasını gerektirecek bir rota oluşturmamız gerekiyor. Bu rotayı oluştururken sadece tarihi ören yerlerinin ihyası yeterli değil. Çorum’un kalesi başta olmak üzere kent merkezindeki çalışmalara da hız vereceğiz belediyeyle birlikte. Kalenin içinde mekanlar da oluşturularak insanların akşam da keyifli vakit geçirebilecek ortamları yaratmamız gerekiyor. Bu bağlamda geniş bir çalışma yapacağız. Yani birkaç ay sonra göreceksiniz gelişmeleri. Biz bakanlık olarak hızlı bir müdahalede bulunacağız.” ifadesini kullandı.

Bakan Ersoy’un AK Parti İl Başkanlığı ziyaretinde AK Parti Çorum milletvekilleri Oğuzhan Kaya ve Yusuf Ahlatcı, İl Başkanı Murat Günay, Kültür Turizm Bakan Yardımcısı Gökhan Yazgı ile partililer hazır bulundu.