Çeşitli ziyaretlerde bulunmak ve bir dizi programlara katılmak üzere Çorum'a gelen Kültür ve Turizm Bakanı Nuri Ersoy, Çorum Valisi Zülkif Dağlı'yı makamında ziyaret etti.

Valiliğe gelişi esnasında Bakan Ersoy'u Vali Dağlı, protokol üyeleri ve Vali Yardımcıları karşıladı.

Ziyaret anısına Valilik Şeref Defterini imzalayan Bakan Nuri Ersoy, Çorum'da bulunmaktan duyduğu memnuniyeti dile getirdi.

Valilik makamında bir süre Vali Dağlı ve diğer protokol üyeleriyle görüşen Bakan Ersoy, diğer programlarına katılmak üzere Valilik binasından ayrıldı.

Editör: NURDAN AKBAŞ