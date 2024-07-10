Belediye Başkanı Halil İbrahim Aşgın’ın seçim beyannamesinde yer alan 41 projeden biri olan İkiz Konaklar, Çorum’un ilk butik oteli olacağı yönünde tanıtılmıştı.

Bugün Çorum’a gelen ve kentte önemli ziyaretler ve açıklamalar yapan Kültür ve Turizm Bakanı Nuri Ersoy, İkiz Konaklar’ın kütüphane olacağını duyurdu.

Kütüphaneler Genel Müdürlüğüyle kentteki ikiz konakların kütüphaneye çevrileceğini ve yine Hasanpaşa'daki il kütüphanesinin hızlı bir şekilde ihale sürecinin başlatılacağını aktaran Ersoy, “Burada büyük bir kütüphaneye ihtiyaç var. Yine İskilip'teki Taş Mektebi restore edilip kütüphaneye çevrilmesi kararlarını da bugün aldık. İnşallah bundan sonra hızlı bir şekilde aldığımız kararları uygulamaya geçeceğiz. Her fırsatta da artık Çorum'a gelip bu gelişmeleri yerinde izleyeceğiz.” dedi.

Editör: NURDAN AKBAŞ