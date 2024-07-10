Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Çorum Milletvekili ve KİT Komisyonu üyesi Mehmet Tahtasız, 5 Temmuz Cuma günü Çorum’da meydana gelen dolu, şiddetli yağış ve fırtına nedeniyle tarımsal ürünlerde oluşan hasarla ilgili Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı’ya mektup yazarak, doludan zarar gören yerlerin “Afet Bölgesi” ilan edilmesini istedi.

CHP Çorum Milletvekili Mehmet Tahtasız CHP Mecitözü ilçe başkanı Ahmet Bilgin, İl Genel Meclisi üyesi Atiye Yaşar, Belediye Meclis üyeleri Bekir Gümüş, Ali Ceylan, Mecitözü Belediye Başkanvekili Sevim Emekli ve Mecitözü ilçe yöneticileriyle birlikte Mecitözü’nde doludan etkilenen köyleri ziyaret ederek, incelemelerde bulundu.



CHP Çorum Milletvekili Mehmet Tahtasız, köylülerle yaptığı görüşmelerin ve arazideki incelemelerin ardından Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı’ya mektup yazarak doludan zarar gören 73 köyün afet bölgesi ilan edilmesini istedi.

Tahtasız, Tarım ve Orman Bakanına gönderdiği mektupta şunları dile getirdi:

“5 Temmuz 2024, Cuma günü Çorum’da yaşanan şiddetli yağış, dolu ve fırtına nedeniyle 73 köyümüzdeki ekili araziler zarar gördü.

Mecitözü ilçemizde 30, Uğurludağ ilçemizde 15, il merkezinde 10, Osmancık ilçemizde 6, Kargı ilçemizde 5, Ortaköy ilçemizde 3 ve Sungurlu ile Laçin ilçelerimizde ikişer olmak üzere toplam 73 köyde henüz hasat edilmemiş hububat, soğan, pancar, ayçiçeği, mısır, nohut gibi ürünlerde, sebze ve meyve bahçeleri ile seralarda yüzde 100’e varan oranda zarar oluştu.

Mecitözü ilçemizde doludan zarar gören köyleri bizzat gezdim ve köylülerimizin feryatlarını dinledim.

Çiftçimiz bir yıllık emeğinin karşılığını almayı beklerken, dolu nedeniyle tüm emeğini yitirdi. Çiftçilerimiz borçlarını nasıl ödeyeceklerini, evlerinin geçimlerini nasıl sağlayacaklarını düşünüyor.

İşte tam da böyle zamanlarda devletin şefkatli elini omuzlarında hissetmek istiyor.

İşte bu nedenle Çorum ilimizde hasat zamanına sayılı günler kala oldukça büyük boyutlarda zarar gören çiftçilerimize devletimizin yardım eli de uzanmalıdır.



Çorum’da dolu, şiddetli yağış ve fırtınadan zarar gören tüm köylerimiz “Afet Bölgesi” ilan edilmelidir.

ÇKS kaydı, TARSİM sigortası olsun olmasın Çorum’da doludan zarar gören çiftçilerimizin zararları karşılanmalıdır. Çiftçilerimizin Tarım Kredi Kooperatifine ve Ziraat Bankası’na olan borçlarının faizleri silinerek yeniden yapılandırılmalıdır. Bunu sizden Çorumlu çiftçilerimiz adına saygılarımla arz ediyorum.”