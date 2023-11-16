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Belediye Başkanı Halil İbrahim Aşgın, Hitit Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Ali Osman Öztürk, Çorum TSO Yönetim Kurulu Başkanı Çetin Başaranhıncal ile kamu kurum ve kuruluş müdürlerinin de yer aldığı toplantıda; markalaşma, alan yönetimi çalışmaları, ürün geliştirme faaliyetleri, coğrafi işaretli ürünlerin sayısının arttırılması, ulusal ve uluslararası önemli fuarlara katılım sağlanması, info geziler düzenlenmesi gibi konular değerlendirildi.



Vali Zülkif Dağlı, önemli bir tarihi ve kültürel mirasa sahip olan ilimizin tanıtımı için kamu ve özel sektör işbirliğinde doğru bir yönetişim modeli oluşturarak, ilimizin daha iyi tanıtılması için gerekli çalışmaları yapma gayreti içerisinde olduklarını ifade etti.