Çorum Valisi Ali Çalgan, vatandaşlara daha hızlı ve etkin sağlık hizmeti sunmak amacıyla yapılan ve yakın zamanda hizmete alınacak olan Mimar Sinan Sağlıklı Hayat Merkezi’nde incelemelerde bulundu.

Modern yapısıyla dikkat çeken merkez hakkında İl Sağlık Müdürü Prof. Dr. Sinan Zehir’den bilgi alan Vali Çalgan, Mimar Sinan Sağlıklı Hayat Merkezi'nde 8 Aile Sağlığı Birimi, Psikolog, Diyetisyen, Çocuk Gelişimcisi, Sigara Bıraktırma Polikliniği, Koruyucu Diş Sağlığı Hizmetleri, Fiziksel Aktivite Salonu, Gebe Sınıfı & Üreme Sağlığı Eğitimleri, 3 Nolu Acil Sağlık Hizmetleri İstasyonu ve AMATEM sonrası rehabilitasyon merkezinin (Bahar Merkezi) hizmet vereceğini bildirdi.

Editör: Haber Merkezi