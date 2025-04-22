İl Koordinasyon Kurulu’nun 2025 yılı ikinci toplantısı gerçekleştirildi.

Vali Ali Çalgan’ın başkanlığında Çorum Ticaret ve Sanayi Odası’nda yapılan toplantıya yatırımcı kurum ve kuruluşların temsilcileri, kaymakamlar, ilçe ve belde belediye başkanları ile kamu kurum ve kuruluşlarının yetkilileri katıldı.

Çorum’da kamu kurum ve kuruluşlarına ait toplam 291 adet yatırım projesinin bulunduğunu belirten Vali Çalgan, toplam tutarı 122 milyar 93 milyon lira olan projelerin yıl içi ödeneğinin ise 9 milyar 762 milyon lira olduğunu ifade etti.

2025 yılı için 13.7 milyar liralık ödenek geldiğini, bunun 4 milyarının Devlet Demiryolları ödeneği olduğunu kaydeden Çalgan, kalan 9 milyarının ise diğer projelere ayrılan ödenek olduğunu söyledi.

Projelerin toplam tutarının bir önceki yıla göre yüzde 200 arttığını belirten Çalgan, bu artışın demiryolu projesinden kaynaklı olduğunu ifade ederek, “Delice-Sungurlu-Çorum-Samsun demiryolu inşaatına başlandı. Toplam bedeli 75 milyar lira. 2025 yılı için ise 4 milyar lira ödenek ayrıldı” dedi.

Editör: Haber Merkezi