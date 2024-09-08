2014-2016 yıllarında Çorum valisi olarak görev yapan emekli vali Ahmet Kara (71) sabah saat 10.00 sıralarında Didim'den otobüsle Ankara'ya gelirken, Polatlı'da geçirdiği kalp krizi sonucu hayata veda etti.
Mesude Kara'nın eşi Hümeyra Işık ve Feyyaz Sabit Kara'nın babaları olan Ahmet Kara'nın cenazesi yarın Karşıyaka mezarlığında öğle namazının ardından kılınacak cenaze namazından sonra Karşıyaka mezarlığında toprağa verilecek.
Vali Ahmet Kara, Çorum'da görev yaptığı sırada Çorum havaalanı konusunda gösterdiği samimi çabaları ile hatırlanıyor.
ÇORUM HABER, merhuma Allah'tan rahmet, ailesi ve yakınlarına başsağlığı diler.
Editör: HABER MERKEZİ