Geçen yıl toplamında 3 milyar 469 milyon 213 bin dolarlık ihracat yapan Çorum’un ithalatı ise 3 milyar 143 milyon 536 bin dolar olmuştu. Çorum’un Ocak ayı ithalatı ise 218,1 milyon dolar olarak gerçekleşti.

Bölgemizdeki illerden Samsun’un Ocak ayı ihracatı 117,4 milyon dolar, ithalatı 135,8 milyon dolar olurken; Tokat’ta Ocak ayında ihracat 3,1 milyon dolar, ithalat 6,5 milyon dolar; Amasya’da ise Ocak ayında ihracat 16,4 milyon dolar, ithalat 9,4 milyon dolar olarak gerçekleşti.

ÇORUM İHRACATTA İLK 10 İL ARASINDA

TÜİK tarafından açıklanan Ocak ayı ihracat verilerine göre Çorum, 315,7 milyon dolarlık ihracat ile Türkiye’de ilk 10 il arasına girdi.

İstanbul 10 milyar 496 milyon 112 bin dolarla en fazla ihracat yapan il olurken, İzmir 1 milyar 398 milyon 173 bin dolarla ikinci, Kocaeli 1 milyar 87 milyon 731 bin dolarla üçüncü oldu.

Bursa 960 milyon 382 bin dolarla dördüncü, Ankara 957 milyon 442 bin dolarla beşinci, Gaziantep 871 milyon 472 bin dolarla altıncı, Mersin 607 milyon 193 bin dolarla yedinci, Sakarya 466 milyon 484 bin dolarla sekizinci, Denizli 376 milyon 524 bin dolarla dokuzuncu, Çorum ise 315,7 milyon dolarla en fazla ihracat yapan onuncu il oldu.

ÜLKE GENELİNDE DIŞ TİCARET ACIĞI YÜZDE 21,9 ARTTI

Öte yandan Türkiye’de ihracat ise 2025 yılı Ocak ayında, bir önceki yılın aynı ayına göre %5,8 artarak 21 milyar 165 milyon dolar, ithalat %9,6 artarak 28 milyar 703 milyon dolar olarak gerçekleşti.

Ocak ayında dış ticaret açığı bir önceki yılın aynı ayına göre %21,9 artarak 6 milyar 185 milyon dolardan, 7 milyar 538 milyon dolara yükseldi. İhracatın ithalatı karşılama oranı 2024 Ocak ayında %76,4 iken, 2025 Ocak ayında %73,7'ye geriledi.

Editör: HABER MERKEZİ