Kent genelinde akşam saatlerinden itibaren aralıklarla yağan sağanak, İskilip ilçesinin yüksek kesimlerinde kara dönüştü.

İlçeye bağlı Karmiş köyünde kar kalınlığı 30 santimetreye ulaştı. Özellikle bahar ayında gerçekleşen bu sürpriz yoğun yağış, yüksek kesimlerde karla mücadele çalışmalarını zorunlu kıldı.

LAÇİN VE OĞUZLAR DA BEYAZA BÜRÜNDÜ

Öte yandan Oğuzlar ve Laçin ilçelerindeki yüksek kesimlerde nisan ayında kar yağışı etkili oldu.

Kar yağışı dolayısıyla Oğuzlar ilçesindeki Kavak Dağı ve Tekke Dağı yer yer beyaz örtüyle kaplandı.

Laçin ilçesinde ise Yeşil Göl çevresindeki ormanlık alan beyaza büründü.

Meteoroloji Genel Müdürlüğünün zirai don uyarısı yaptığı kentte hava sıcaklığının hafta başına kadar mevsim normallerinin altında seyredeceği, yağışlı havanın da etkisini sürdüreceği tahmin ediliyor.