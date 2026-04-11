Gazi Caddesi’nde bulunan bir akaryakıt istasyonundan kontrolsüz şekilde yola çıkan otomobil kazaya neden oldu.

Saat Kulesi istikametine seyir halinde olan M.Ö. idaresindeki motosiklete aniden caddeye çıkan otomobile çarptı.

Kazada yaralanan motosiklet sürücüsü, ihbar üzerine olay yerine sevk edilen sağlık ekiplerince yapılan ilk müdahalenin ardından Hitit Üniversitesi Erol Olçok Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne kaldırıldı.

Tedavi altına alınan yaralının sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi. Kaza anı ise çevredeki bir iş yerinin güvenlik kamerasınca kaydedildi.